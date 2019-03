Зимни спортове Усилията на Алекс Георгиев не стигнаха да бъде спрян Калгари 16 март 2019 | 12:01 0



Вратарят с български корени Александър Георгиев не успя да помогне на Ню Йорк Рейнджърс да се спаси от загуба при гостуването на Калгари 1:5 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига. Георгиев завърши с 27 спасявания, но това не се оказа достатъчно, за да бъдат спрени лидерите в Тихоокеанската дивизия. “It’s my job to play 60 minutes. You just try to keep battling.”



Georgiev talks about his mentality throughout tonight’s game. pic.twitter.com/UUcd5AIgOS — New York Rangers (@NYRangers) March 16, 2019 Матю Ткачук вкара два гола и направи три асистенции за победителите. Вратарят Дейвид Ритич спря 24 изстрела за Калгари, които записаха цели 20 попадения в трите си последователни успеха. Джейк Мъзин вкара два гола и записа асистенция при драматичната победа на Торонто със 7:6 над Филаделфия. Остин Матюс наниза две шайби, а домакините наваксаха пасив от два гола, за да стигнат до обрат. Патрик Марло, Зак Хайман и Мартин Маринцин добавиха по един гол, за да помогнат на Торонто да спре негативната серия от две поредни загуби. Рон Хайнси, Назъм Кадри, Уилям Ниландер и Никита Зайцев се отчетоха с по две асистенции. Вратарят Фредерик Андерсен спря 23 от 29 удара по вратата. 0



