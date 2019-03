Тенис Тийнейджърката Андрееску и Кербер ще спорят за титлата в Индиън Уелс 16 март 2019 | 08:42 0



18-годишната Андрееску в спор за титлата ще играе с номер 8 в схемата Анджелик Кербер (Германия), която се наложи с 6:4, 6:2 над Белинда Бенчич (Швейцария). Тийнейджърката стартира сезона на 152-а позиция в класацията на УТА, но след като достигна до финала, вече си гарантира място в топ 40 след надпреварата в Калифорния. First Premier Mandatory and into the final!?@Bandreescu_ makes good use of her wildcard to reach the @BNPPARIBASOPEN championship match--> https://t.co/yuMH4jT79D pic.twitter.com/PQH9zYkNgY — WTA (@WTA) March 16, 2019 Андрееску загуби първите си две подавания в мача и Свитолина поведе с 3:0, но последва пълен обрат и младата канадка стигна до шест последователни гейма в своя полза. Украйнката започна колебливо във втората част, въпреки това стигна до категоричен успех с 6:2. Третата решителна част стартира с ранен пробив на Андрееску, който бе върнат за 3:3. Тийнейджърката веднага отново взе аванс при сервиз на Свитолина, а за да стигне до крайната победа успя да отрази цели шест възможности за брейк. В крайна сметка канадката ликува с 6:4 и заслужено стигна до финал. "I really just needed a moment to soak this all in. This is just so incredible."@Bandreescu_ after reaching the final in her debut Premier Mandatory! pic.twitter.com/UjMxkIgUSE — WTA (@WTA) March 16, 2019 Участващата с "уайлд кард" Бианка Андрееску (Канада) постигна труден успех срещу 6-ата поставена Елина Свитолина (Украйна) 6:3, 2:6 , 6:4 и се класира за финала на силния турнир по тенис за жени в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 8.36 милиона долара.18-годишната Андрееску в спор за титлата ще играе с номер 8 в схемата Анджелик Кербер (Германия), която се наложи с 6:4, 6:2 над Белинда Бенчич (Швейцария). Тийнейджърката стартира сезона на 152-а позиция в класацията на УТА, но след като достигна до финала, вече си гарантира място в топ 40 след надпреварата в Калифорния.Андрееску загуби първите си две подавания в мача и Свитолина поведе с 3:0, но последва пълен обрат и младата канадка стигна до шест последователни гейма в своя полза. Украйнката започна колебливо във втората част, въпреки това стигна до категоричен успех с 6:2. Третата решителна част стартира с ранен пробив на Андрееску, който бе върнат за 3:3. Тийнейджърката веднага отново взе аванс при сервиз на Свитолина, а за да стигне до крайната победа успя да отрази цели шест възможности за брейк. В крайна сметка канадката ликува с 6:4 и заслужено стигна до финал.

