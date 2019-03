Тенис Шоуто е гарантирано: Федерер срещу Надал на полуфиналите в Индиън Уелс 16 март 2019 | 02:43 - Обновена 0



И Федерер, и Надал нямат загубен сет от началото на турнира. Те не са се срещали от 16 месеца, а балансът към момента е 23:15 победи в полза на Матадора. Последните 5 мача обаче бяха спечелени от Маестрото от Базел. It's on.



Roger Federer and Rafael Nadal will face each other for the first time since 2017.https://t.co/bx7GvsgLbx pic.twitter.com/btWC5aFooH — BBC Sport (@BBCSport) 15 март 2019 г. 22-годишният Хуркач отстрани трима поставени, за да стигне до първия си 1/4-финал в турнир от категория АТР 1000. Срещу идола от детството си обаче нямаше много шансове. Швейцарецът проби в петия гейм на първия сет и го спечели с 6:4. Във втората част Хуркач изоставаше с 4:5, когато имаше две възможности да върне пробива, но не успя и Федерер приключи мача с безпощаден форхенд.



“Това беше истински урок за мен. Роджър просто беше перфектен в ключовите моменти”, призна след мача полякът.





Federer ends Hurkacz’s impressive run in the with a 6-4, 6-4 win to reach the SF in Indian Wells!



: #USOpen pic.twitter.com/Myj6xYUATx — US Open Tennis (@usopen) 15 март 2019 г. “Чувствам се много уверен, когато сервирам. От началото на седмицата е така и се надявам да продължа по същия начин. Срещу Рафа ще е много трудно. Той е в добра форма и обича да играе тук. Когато е здрав, мачовете срещу него са истинско изпитание. Не мога да разчитам, че това, което ми е донесло успех последния път, ще ми свърши работа и сега”, сподели Федерер.

Надал започна колебливо срещу агресивния Хачанов и допусна пробив в откриващия гейм, но изравни за 3:3, а в тайбрека даде само две точки на съперника си.

@RafaelNadal battles past Karen Khachanov 7-6(2), 7-6(2) to reach the @BNPPARIBASOPEN semi-finals.



SF Opponent: Roger Federer. #BNPPO19 pic.twitter.com/FtcKsCl02P — ATP Tour (@ATP_Tour) 15 март 2019 г. Във втория сет Рафа почувства дискомфорт и поиска медицински таймаут. След като се завърна на корта с бинтовано коляно, испанецът поведе с 3:2, но позволи съперникът му да направи рибрейк. Двамата отново стигнаха до тайбрек, в който Надал взе пет последователни точки и записа шести успех от шест мача срещу талантливия руснак.



