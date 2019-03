Мусакио: Формата няма значение в "Дерби дела Мадонина"

Бранителят на Милан Матео Мусакио предупреди Интер, че „росонерите“ „не се страхуват от никого“ преди неделното Дерби на Милано.

Двата италиански гранда влизат в „Дерби дела Мадонина“ от трета и четвърта позиция, като разликата между тях е едва една точка, а успех за когото и да било би означавал сериозна заявка за Топ 4.

Musacchio was talking to Sky Italia



We arrive in different situations, but in a game like the derby it does not matter how you win. If a while ago I would have imagined Milan third? We have worked hard for this, we found balance in defense.



