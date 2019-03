Ница изпусна победата срещу Тулуза

Отборът на Ница изпусна победата в домакинството си на Тулуза в среща от 29-ия кръг на Лига 1. Двата отбора завършиха наравно 1:1. Попадението за Ница падна в 20-ата минута с гол на Вилан Сиприен, а в 88-ата минута Ндомбе възстанови равенството. Успехът изведе отборът на Патрик Виейра до 8-ото място във временното класиране преди изиграването на останалите срещи. Тулуза се намира на 14-а позиция.

After being named in the starting eleven and coming out to warm-up, Patrick Burner will be unable to start. @OlivierBoscagli will take his place.#OGCNTFC pic.twitter.com/rgAN1aLzbT — OGC Nice (@ogcnice_eng) 15 март 2019 г.

В 20-ата минута Ница поведе в резултата с чудесен гол на Вилан Сиприен . Полузащитникът се нае с изпълнението на пряк свободен удар от далечна дистанция и изпрати доста коварен удар по посока вратата на Тулуза. Първоначално изглеждаше, че стражът Мауро Гойкоечея ще улови топката, но тя смени посоката траекторията си и попадна в долния десен ъгъл.

Три минути по-късно голмайсторът Сиприен опита същото изпълнение, но този път топката прелетя над напречната греда. В последната минута на първото полувреме Ибрахим Сангаре от състава на Тулуза можеше да изравни, но стражът Валтер Бенитес отрази удара. В 60-ата минута Макс Градел опита да затрудни стража на Ница, но без сериозен успех.

В 64-ата минута удар на Алан Сен-Максимин бе спасен с вещина от Гойкоечея. В 75-ата минута Ибрахим Сангаре бе близо до това да изравни резултата, но не успя да насочи удара си в очертанията на вратата.

Така се стигна до 88-ата минута, в която Тулуза успя да измъкне точката.

Сериозно разбъркване в наказателното поле след центриране от ъглов удар позволи на Мубеле Ндомбе да промуши някак си топката във вратата на домакините за крайното 1:1.

After conceding an equaliser in the final moments of the game, Le Gym let two points slip. Frustrating.#OGCNTFC 1-1 pic.twitter.com/lOrKdgw5B6 — OGC Nice (@ogcnice_eng) 15 март 2019 г.

МИНУТА ПО МИНУТА

СТАТИСТИКА ОТ МАЧА

КЛАСИРАНЕ

ГОЛМАЙСТОРИ

ПРОГРАМА