В Аякс са оптимисти след жребия

Звездата на Аякс Френки де Йонг смята, че холандският тим притежава всичко необходимо да отстрани Ювентус на ¼-финалите в Шампионска лига. Днес жребият отреди двата отбора да се изправят един срещу друг в битка за полуфиналите на турнира. В предишната фаза Аякс поднесе голямата сензация, като отстрани Реал Мадрид.

Frenkie de Jong, Ajax midfielder: "When I was around 10–12 years old, Cristiano Ronaldo was already one of the best players in the world. So it is nice that I will now face him for real."#UCLdraw pic.twitter.com/6ckkmTeAlv