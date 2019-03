Тони Фъргюсън преби жена си и бе арестуван

View this post on Instagram

Супруга экс-обладателя временного пояса UFC Тони Фергюсона Кристина прокомментировала информацию о заявлениях в полицию на собственного мужа. «Тони – хороший муж и отец нашему сыну. Наши текущие дела с участием полиции – неизбежные меры, чтобы Тони получил необходимую помощь. Чтобы он снова мог быть лучшим отцом и мужем. Снова мог полностью отдаваться своей страсти – карьере бойца и идти за мечтой о поясе чемпиона UFC. Мы глубоко ценим все слова поддержки и просим уважать наше право на невмешательство в личную жизнь», — цитирует слова Кристины ESPN. Раннее стало известно, что Кристина Фергюсон за последний год написала 5 заявлений на мужа в полицию, 3 из которых приходятся на текущий месяц. По словам жены бойца UFC, «Тони опрыскивал ее и сына святой водой, искал посторонних людей в стенах и утверждал, что ему в ногу встроен чип». Полиция Оранж Канти, города в Калифорнии, где живет Тони Фергюсон, посоветовала супруге бойца забрать ребенка из дома и добиться консультации Тони с врачами

