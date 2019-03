Световен футбол Роналдо отново облича екипа на Португалия 15 март 2019 | 16:24 - Обновена 0



Кристиано Роналдо беше включен в националния отбор на Португалия от селекционера Фернандо Сантош за мачовете с Украйна и Сърбия. Това са първите европейски квалификации по пътя към първенството през 2020-а година за защитаващите титлата си португалци. Това ще бъде и първият мач с националния екип за 34-годишната звезда след обвиненията в изнасилване през юни, дошли от САЩ. Самият футболист отрече всякакво участие в подобно деяние. Португалия ще играе на 22-и март с Украйна и на 25-и март със Сърбия в Лисабон.



OFFICIAL:



Cristiano Ronaldo is back with the Portugal squad and is included for the upcoming fixtures against Serbia & Ukraine.



Capitão pic.twitter.com/Ek3SqL1E5u — Cristiano Ronaldo (@TeamCRonaldo) 15 март 2019 г.

Лидерът на Ювентус е и водещ голмайстор в Европа за национален отбор с 85 попадения за страната си, а също така е и играчът с най-много срещи за своята страна- 154, като е национал вече 17 години. Последният мач за Роналдо беше поражението от Уругвай с 1:2 на осминафиналите в Русия, а без него тимът спечели три победи и в три мача завърши наравно, като се класира за финалната фаза на турнира Лига на Нациите. Също така това ще бъде и първи мач за Кристиано като футболист на Ювентус, където премина през лятото от Реал (Мадрид).

CRISTIANO RONALDO included for upcoming Portugal fixtures pic.twitter.com/Fzp0McMKZj — Cristiano Ronaldo (@TeamCRonaldo) 15 март 2019 г. Той показа за пореден път високата си класа преди два дни, като буквално сам класира Юве на четвъртфинал в Шампионската лига след 3:0 над Атлетико (Мадрид). На предишното първенство на континента през 2016-а година Португалия надделя с 1:0 над Франция, въпреки че Кристиано Роналдо излезе с контузия.

