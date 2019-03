Други спортове Националите на Бангладеш се разминали на косъм с трагедията в Нова Зеландия 15 март 2019 | 12:17 0



Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchMosqueAttack — Tamim Iqbal Khan (@TamimOfficial28) March 15, 2019

Всички играчи и членове на щаба са се прибрали благополучно в хотела си след стрелбата в Крайстчърч, като първоначално са се били скрили в съблекалните на стадион “Хагли Овал”. Тамим Икбал Кхан, един от състезателите на Бангладеш, използва профила си в Twitter, за да напише, че той и съотборниците му “са се спасили”.

Bangladesh team escaped from a mosque near Hagley Park where there were active shooters. They ran back through Hagley Park back to the Oval. pic.twitter.com/VtkqSrljjV — Mohammad Isam (@Isam84) March 15, 2019

Кореспондентът на ESPN Мохамад Ислам е съобщил, че националите на Бангладеш точно са пристигали в джамията за петъчната си молитва и са слизали от автобуса, когато чули стрелбата. Десетина минути след разигралата се трагедия, спортистите са изтичали през близкия парк и са се укрили в съблекалните на стадиона.



