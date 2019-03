Чави навива Рибери за Катар

Франк Рибери вероятно изигра последния си мач в Шампионската лига в сряда, когато Байерн (Мюнхен) загуби с 1:3 от Ливърпул и отпадна на осминафиналите в турнира. 35-годишният французин няма да получи предложение за нов договор и ще напусне "Алианц Арена" след края на сезона. Той вече обмисля примамливо предложение да продължи кариерата си в Катар. Според Kicker, фаворит за подписа на Рибери е Ал Сад, където се подвизава и бившата звезда на Барселона Чави Ернандес.

Изданието твърди, че по време на зимния лагер на Байерн в Катар двамата са разговаряли по темата. Испанецът е обяснил, че е много доволен от престоя си в азиатската страна и ще се радва да играе заедно с Рибери.

