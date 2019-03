Майк Тайсън разкри колко милиона дължал на данъчните

Майк Тайсън е не само бивш шампион по бокс в тежката категория, но и човек, който е живял живота си на пълни крайности. Случките в живота на Майк вече станаха основа за написването на две книги. Говорейки за перипетиите си, Тайсън сподели, че в лудите си години той се оказал с дълг към американските данъчни от 60 милиона долара.

"Беше голямо задължение. Имах голям дълг. Помня, че беше към 60 милиона долара. Трябваше да разпродам всичко. Първо ти взимат всичко, което притежаваш. Трябаше да правя различни участия, за да събера пари. Сключих и сделка с правителството. Отне ми много време, за да се изплатя. Беше катастрофа. Бях доста див тогава. Харчих. Харчих. Харчих. Отлагах плащането на данъци. Да го духат IRS (Американската данъчна агенция). Не ме интересуваше."

