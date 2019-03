Григор Димитров тества нови ракети в Маями (снимки)

Единственият българин в елита на мъжкия тенис Григор Димитров започна тренировки на кортовете в Маями, където предстои да се проведе втория турнир от сериите “Мастърс” между 18 и 31 март. Той вече си пусна клипче в социалните мрежи, за да сподели първите си впечатления от съоръжението в града, а фенове и фотографи разпространиха много негови снимки от заниманието му.

По-наблюдателните привърженици на Димитров забелязаха, че в Маями той ползва ракета, различна от тази досега, с която трябваше да свиква през почти целия изминал сезон. На снимките се вижда как Григор тренира с ново “оръжие”, чиято рамка е изцяло черна.

Grigor is currently playtesting rackets! Player frames are always blacked out during this playtesting phase. — Wilson Tennis (@WilsonTennis) March 14, 2019

От Wilson Tennis, чийто партньор е българинът, обясниха в “Туитър”, че той в момента изпробва нови ракети и в такива случаи винаги рамките им са затъмнени, докато трае процесът.

grigor is in miami just praying the shoulder is better, it’ll be the 4th tournament he’s withdrawn from this year if he withdraws :’( pic.twitter.com/ylXuh4QyK9 — soph (@grigorfanpage) March 13, 2019

Димитров тренира няколко седмици в Индиън Уелс в компанията на Андре Агаси, но отказа участие в турнира два дни преди началото му. Феновете му продължават да се вълнуват от въпроса дали ще играе във втория турнир от сериите “Мастърс”, а очевидно той е отишъл по-рано в Маями, за да може да отдели време на въпросното тестване на ракети, тъй като тази фаза изисква различно внимание от нормалната подготовка за игра.

We’ve got a court report from @GrigorDimitrov after his first hit on Stadium Court and spending a few hours on site. #MiamiOpen pic.twitter.com/DV2Vz5E5g9 — Miami Open (@MiamiOpen) March 13, 2019

Досега през 2019-а Григор игра единствено в Бризбън и Australian Open, след което възобновената травма в рамото не му позволи да се включи в следващите надпревари от календара на АТР. Той не участва в София, а после отмени заявките си за Ротердам, Акапулко и Индиън Уелс.