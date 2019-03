Тенис Индиън Уелс има своя първи “щастлив губещ” на 1/4-финалите 14 март 2019 | 16:01 0



копирано

Кой би си помислил преди началото на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Индиън Уелс, че от петимата сърби в основната схема най-напред ще стигне Миомир Кечманович? Кой? Миомир Кечманович е 130-и в световната ранглиста и участва в слънчева Калифорния като “щастлив губещ”, а след като опонентът му Йошихито Нишиока се отказа по време на сблъсъка им поради контузия, младият сърбин стигна четвъртфиналите на “Мастърс”! Nishioka's great run at #BNPPO19 comes to an end



The Japanese is forced to retire against Kecmanovic - come back stronger, @yoshihitotennis pic.twitter.com/7sxnzzDICu — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2019 Той е първият “щастлив губещ” на тази фаза в Индиън Уелс, откакто турнирът е част от най-високата категория на АТР през 1990 година. Също така той е най-младият четвъртфиналист в “пустинята” от 1991-ва насам, когато дотам стигна 19-годишният Майкъл Чън. Кечманович, също на 19, ще се изправи срещу традиционния четвъртфиналист в Индиън Уелс Милош Раонич в четвъртък вечер от 22:00 часа българско време. Трябва да се отбележи, че Кечманович загуби последния си квалификационен мач срещу Маркос Горин, но след това не просто участва като “щастлив губещ” в основната схема, а и започна направо от втори кръг, защото зае мястото на отказалия се Кевин Андерсън. Той все още не е загубил нито един сет в Индиън Уелс при победите си над Максимилиан Мартерер, шампиона от Рио де Жанейро Ласло Джере и срещу Нишиока. Respect



Miomir Kecmanovic shares an embrace with opponent Yoshihito Nishioka after advancing to his first quarterfinals in the desert 6-4, ret.#BNPPO19 pic.twitter.com/s37TooGKWo — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 13, 2019 Последният “щастлив губещ”, който игра четвъртфинал на “Мастърс”, бе Борна Чорич от 2017-а в Мадрид, като тогава хърватинът отпадна от Доминик Тийм. Милош Раонич пък ще се стреми да защити точките си от миналата година, когато игра полуфинал в “пустинята”. Двамата се изправиха един срещу друг в Бризбън на 2 януари 2019-а и канадецът спечели с 6:3, 7:6(2). Долу виждате списък с всички "щастливи губещи" на четвъртфинали на "Мастърс": Miomir #Kecmanovic is the first lucky loser player to reach the #IndianWells QF since 1990 (the year of the birth of #AtpMasters1000 circuit). Here the list with all the ll players to have reached the Qf in Atp Masters 1000 tournament pic.twitter.com/1Ow4sWqdTG — Luca Brancher (@LucaBeck) March 13, 2019

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 792

1