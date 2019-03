Победа и малък Кристален глобус за Доминик Парис

Италианецът Доминик Парис спечели днешния старт Супер-Г в Андора от Световната купа в ските-алпийски дисциплини, след като вчера триумфира в спускането. Резултатът на Парис, който тръгна със 7-и стартов номер, е 1:20.42 минути.

'He risked it all!'



Dominik Paris wins the Super-G title with a sensational ski in Soldeu! pic.twitter.com/vDaLLGmNqj