Реал започна със селекцията: Милитао е първото ново попълнение на Зидан

Бразилският национал се присъедини към Порто през миналото лято, като много бързо привлече погледите върху себе си. Пет месеца поред той бе избиран за най-добър бранител на португалското първенство. Освен като централен защитник, той може да играе успешно и като десен бек.

До момента Милитао има 34 мача за Порто, в които реализира три гола, в това число и един в Шампионската лига.

5 March: Knocked out of the Champions League



11 March: Santiago Solari sacked.



11 March: Zinedine Zidane appointed manager.



14 March: Sign Éder Militão for reported fee of €50m.



