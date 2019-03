Пике: Може да убедя треньора да играя по-често напред

Защитникът на Барселона Жерар Пике се пошегува, че може да замени Луис Суарес в предни позиции. Пике вкара четвъртия гол за победата на Барса над Олимпик Лион с 5:1 в осминафиналния мач-реванш в Шампионска лига.

"Винаги съм обичал да играя в атака. Някой път ще видя Луис Суарес да изглежда уморен и ще помоля треньора да ме сложи на върха на атаката. Имам голов нюх и може да убедя треньора да играя по-често напред", каза още Пике.

Gerard Piqué: "When I saw Luis Suarez was tired I asked Valverde to keep me up front, but for now he’s not that confident in me, we’ll see in the future." pic.twitter.com/vWKouWXppE