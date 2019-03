Други спортове 10-годишна се цели в Токио 2020 14 март 2019 | 12:50 - Обновена 0



Родена е в Миязаки, Япония. Баща й е британец, майка й - японка. Скай е част от отбора по скейтборд, който ще се подготвя за най-големия спортен форум на планетата. И макар че тепърва предстоят квалификации, момичето е напълно уверено във възможностите си.



"Искам просто да стартирам и да се забавлявам. Всъщност не знам срещу кого точно се състезавам, но това няма никакво значение”.



Както може да се очаква от сърфист, малката Браун има доста спокойна нагласа към живота. Не позволявайте обаче това да ви заблуди - решимостта й е достатъчна за велики дела.

"Чувствам, че няма значение на колко години си. Аз съм дребничка и ще участвам в огромна надпревара! Всеки може да постигне всичко независимо от възрастта си. Понякога искам да предизвикам самата себе си. Да правя нещата, които момчетата правят. Защото момчетата да получават цялото забавление? Мисля, че момичетата не им отстъпваме".



Скай живее в Миязаки, но прекарва голяма част от годината в САЩ. Тя вече е рекламно лице на "Найки" (най-младото в историята), а ликът й грее на гигантски плакати в спортните магазини из всичките щати. Наскоро участва и във видео заедно с икони на женския спорт като Симон Байлс, Кастер Семеня и Дина Ашър-Смит.



През 2016-а, едва 8-годишна, Скай се превърна в най-младия участник на Vans US Open (престижен старт в сърфа). И въпреки че не се прибра с медал, изпревари конкурентки с 20 години по-възрастни от нея. През февруари грабна златото от скейтбординг надпреварата Simple Session в Естония. При това на трасе, проектирано за мъже. Сега прибавете и танците. През миналия декември Скай спечели американския еквивалент на Strictly Come Dancing за деца.

Едва ли ще се учудите, че последователите й в Инстаграм надхвърлят 300 000. Популярността й вече е насочена в подкрепа на онези с по-малко възможности и късмет в живота.



След като посещава Камбоджа с родителите си, Браун решава да помогне на децата без достъп до чиста вода и образование. В партньорство с голям производител Скай разработва собствена линия бордове, а печалбата ще финансира скейтборд академии за малчугани в неравностойно положение в по-бедните райони на света. До момента набраните средства са около 15 000 евро.



"Мечтата ми е да продължа да пътувам по света, да карам борд и сърф и да бъда дете. Разбира се, и да помагам на останалите", споделя Скай, която вече е икона на своето поколение.

