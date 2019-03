Ребенсбург спечели супергигантския слалом в Андора, Шифрин взе малкия Кристален глобус

Германката Виктория Ребенсбург спечели супергигантския слалом на финалите на Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Солдеу (Андора). Ребенсбург финишира за 1:23.91 минути и записа общо 17-а победа в кариерата си. Германката триумфира в дисциплината за трети път, но и за първи от 20 януари 2013 година.

Австрийката Тамара Типлер изравни най-доброто си класиране в Световната купа, след като завърши втора с изоставане от 15 стотни от секундата. Трета на 34 стотни завърши италианката Фредерика Бриньоне.

Световната шампионка Микаела Шифрин (САЩ) и Никол Шмидхофер (Австрия) разделиха четвъртата позиция с пасив от по 44 стотни от секундата. С това Шифрин си осигури малката Световна купа в супергигантския слалом с актив от 350 точки след три победи през сезона.

Втора завърши Шмидхофер с 303 точки, а носителката на малкия Кристален глобус в дисциплината за предишните два сезона Тина Вайратер (Лихтенщайн) остана трета с 268 точки. Вайратер днес не успя да завърши, след като пропусна врата в средата на трасето.

Шифрин пък си осигури трети трофей през сезона, след като вече си гарантира първото място в генералното класиране и в дисциплината слалом. Тя води и в подреждането на гигантския слалом и може да стане първата скиорка с четири глобуса в рамките на един сезон. Американката премина границата от две хиляди точки и с 2004 води в общото подреждане, пред Петра Влъхова (Словакия) с 1235 точки и Уенди Холденер (Швейцария) с 943 точки.

.@MikaelaShiffrin is still making history! She has taken the Super Giant Crystal Globe, with a fourth place in the race (1: 24.35), without problems to confirm the first position in the overall. As for the race, the victory was won by the German Viktoria Rebensburg (1: 23.91) pic.twitter.com/VJi3b5ZJ4P