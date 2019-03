Благой Иванов - Багата вече е №14 в UFC

Благой Иванов - Багата се изкачи в ранглистата на UFC. Преди битката си с Бен Ротуел, Благой беше на 15-то място в тежка категория, но след победата се качва на 14-та позиция. @@@ Бившият шампион на WSOF успя да победи с решение ротуели записа първата си победа в новата си организация.

Сега той ще се отдаде на почивка, а след няколко месеца ще започне подготовка за нова битка.

Blagoy Ivanov moves up to #14 following his win on Saturday! Who should he fight next? pic.twitter.com/K9taZWhcyo — UFC Rankings (@UFCRank) March 12, 2019



Жуниор дос Сантос, който успя да победи Дерек Люис отбелязва голям скок в ранглистата и вече е под №3 в тежка категория, а Люис пада на 5-та позиция.

Junior Dos Santos moves up to #3 following his win on Saturday! Who should he fight next? pic.twitter.com/xE8PIMYMXD — UFC Rankings (@UFCRank) March 12, 2019