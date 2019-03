Тенис Федерер за 13-и път е на 1/4-финал в Индиън Уелс, Надал също продължава 14 март 2019 | 11:31 0



копирано





37-годишният Маестро поведе с 5:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част реализира единствен пробив в петия гейм и до края запази предимството си.



За място на полуфиналите Федерер ще играе за първи път срещу 22-годишния поляк Хуберт Хуркач, който елиминира канадеца Денис Шаповалов със 7:6(3), 2:6, 6:3.

La difesa del 37enne Roger #Federer. #BNPPO19



(: @TennisTV)pic.twitter.com/RfB3Y60ihA — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) 14 март 2019 г. Трикратният шампион в Индиън Уелс и втори в схемата Рафаел Надал (Испания) нямаше съществени проблеми и се справи със сърбина Филип Крайнович с 6:3, 6:4.



Испанецът пое контрола с ранни пробиви и в двата сета, а на четвъртфиналите той ще се изправи срещу руснака Карен Хачанов.



Номер 12 Хачанов записа девета поредна победа в сериите "Мастърс" след 6:4, 7:6(1) над Джон Иснър (САЩ).

QF Bound



@RafaelNadal defeats Filip Krajinovic 6-3, 6-4 to reach the last eight at the @BNPPARIBASOPEN. #BNPPO19 pic.twitter.com/56b3zZcWD1 — ATP Tour (@ATP_Tour) 13 март 2019 г. 18-ият в схемата Гаел Монфис (Франция) спря серията на германеца Филип Колшрайбер с категоричен успех с 6:0, 6:2.



Колшрайбер в четвъртия кръг отстрани водача в световната ранглиста Новак Джокович с 6:4, 6:4, но срещу Монфис не успя да се противопостави.



Така французинът ще играе срещу седмия поставен Доминик Тийм (Австрия), който спечели срещу хърватския ветеран Иво Карлович с 6:3, 6:4.



19-годишният сърбин Миомир Кечманович достигна до първия си четвъртфинал в сериите "Мастърс".

Кечманович, 130-и в световната ранглиста, който влезе в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите, се справи с Йошихито Нишиока с 6:4 и отказване на японеца.



Следващият съперник на тийнейджъра от Белград ще бъде номер 13 и финалист в турнира през 2016 година Милош Раонич (Канада), който пласира 12 аса при успеха над германеца Ян-Ленард Щруф с 6:4, 6:3. Петкратният шампион Роджър Федерер се класира за 13-и път в кариерата си за четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс с награден фонд 8.359 милиона долара. Швейцарецът надделя над Кайл Едмънд (Великобритания) с 6:1, 6:4.37-годишният Маестро поведе с 5:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част реализира единствен пробив в петия гейм и до края запази предимството си.За място на полуфиналите Федерер ще играе за първи път срещу 22-годишния поляк Хуберт Хуркач, който елиминира канадеца Денис Шаповалов със 7:6(3), 2:6, 6:3.Трикратният шампион в Индиън Уелс и втори в схемата Рафаел Надал (Испания) нямаше съществени проблеми и се справи със сърбина Филип Крайнович с 6:3, 6:4.Испанецът пое контрола с ранни пробиви и в двата сета, а на четвъртфиналите той ще се изправи срещу руснака Карен Хачанов.Номер 12 Хачанов записа девета поредна победа в сериите "Мастърс" след 6:4, 7:6(1) над Джон Иснър (САЩ).18-ият в схемата Гаел Монфис (Франция) спря серията на германеца Филип Колшрайбер с категоричен успех с 6:0, 6:2.Колшрайбер в четвъртия кръг отстрани водача в световната ранглиста Новак Джокович с 6:4, 6:4, но срещу Монфис не успя да се противопостави.Така французинът ще играе срещу седмия поставен Доминик Тийм (Австрия), който спечели срещу хърватския ветеран Иво Карлович с 6:3, 6:4.19-годишният сърбин Миомир Кечманович достигна до първия си четвъртфинал в сериите "Мастърс".Кечманович, 130-и в световната ранглиста, който влезе в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите, се справи с Йошихито Нишиока с 6:4 и отказване на японеца.Следващият съперник на тийнейджъра от Белград ще бъде номер 13 и финалист в турнира през 2016 година Милош Раонич (Канада), който пласира 12 аса при успеха над германеца Ян-Ленард Щруф с 6:4, 6:3.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 877

1