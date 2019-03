Оклахома се наложи над Бруклин

Оклахома Cити се наложи над Бруклин със 108:86 и заема 2-а позиция в Северозападната дивизия с 42/26, като изостава от Денвър. Ръсел Уестбрук записа 26-ия си трипъл-дабъл, след като приключи мача с 31 точки, 12 борби и 11 асистенции. Иначе за него това е 130-и трипъл-дабъл в кариерата.

The rook with back to back buckets @DeeBurton30 pic.twitter.com/Hd5HJQSeeO