Шампионска Лига Луис Суарес: Настъпих Денайер и загубих баланс, съдията решава 14 март 2019 | 11:15



Суарес изработи наказателния удар, от който Лионел Меси откри резултата в 18-а минута в стил "Паненка" и даде начало на убедителната победа с 5:1 над Лион на реванша от осминафиналите в Шампионска лига.

@LuisSuarez9 should be embarased about this, you stamp on your opponent and fall down thearatically holding your anke.@ChampionsLeague @FCBarcelona @Jasondenayer pic.twitter.com/wqKKCi1wll — Rijkaard (@Bvuncer) 13 март 2019 г. "Мисля, че неволно го настъпих,загубих баланс и паднах. Съдията е този, който решава дали да отсъди дузпа или не", каза Суарес след мача.



Решението за дузпата бе подкрепено от ВАР, но според информации точно в този момент при гледане на ситуацията е имало технически проблем със системата.



Уругваецът изработи дузпата и асистира за втория гол на Филипе Коутиньо, но самият той не е вкарвал в последните шест мача в Шампионска лига.

"Нападателите се нуждаят от голове, но за мен е важно, че отборът продължава напред. Головете ще дойдат", каза още Луис Суарес.

