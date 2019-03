Голдън Стейт прекърши Хюстън в дербито на Запад

Клей Томпсън вкара 30 точки, а ДеМаркъс Къзънс наниза рекордните за сезона 27 при победата на Голдън Стейт със 106:104 над Хюстън в дербито на Западната конференция.

Така Уориърс спря серията от 9 поредни победи на Хюстън, но и двата отбора са начело на своите дивизии, като Голдън Стейт оглавява и цялата Западна конференция.

Dray dish Klay dunk



It’s the Assist of the Night, presented by @StateFarm pic.twitter.com/J0OKivqcCk