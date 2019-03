Шампионска Лига Мануел Нойер: Голът на Ван Дайк просто ни уби 14 март 2019 | 10:10 - Обновена 1



След 0:0 на Анфийлд в първата среща Ливърпул постигна победа с 3:1 и продължава на четвъртфинал в Шампионската лига.

I can confirm that Van Dijk's goal is even better with Titanic music@VirgilvDijk pic.twitter.com/LhhDIjk733 — The Mighty Reds (@futbol_delight) 13 март 2019 г. "Съперникът победи напълно заслужено. На нас не ни стигна пробивна мощ в атаката, създадохме прекалено малко голови ситуации. Като цяло резултатът е напълно реален, колкото и да не ни е приятно да го признаем.



"Бяхме много мотивирани, горяхме от желание да продължим напред. Настройката ни беше за битка. Но голът от статичното положение просто ни уби, защото дойде в най-наподходящия момент, казва още опитният вратар на баварците. Don't forget that Van Dijk isn't human. pic.twitter.com/PFcemzwRCT — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) 13 март 2019 г.



