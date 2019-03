Зимни спортове Исторически успех! Сребро за Владо Илиев на Световното в Йостерсунд 13 март 2019 | 18:53 - Обновена 4



Единствения си пропуск Илиев допусна във втората стрелба (от положение “прав”). Само на 4 десети от секундата след българина остана норвежецът Тарей Бьо (1 грешка в стрелбата), който се нареди трети в крайното подреждане.

It came down to less than a second but it will be silver for Vladimir Iliev of and bronze to @tarjei_boe !



Watch the men's Individual from #2019Ostersund on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/eG5GGfBNz6 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2019 Още двама българи се класираха в Топ 30. Димитър Герджиков е 21-и. Той направи само една грешка (във втората стрелба) и даде време с 3:42.3 минути по-слабо от това на шампиона. Европейският първенец в същата дисциплина от Минск миналия месец Красимир Анев пък зае 27-а позиция, с изоставане от 4:13.3 минути. Анев допусна общо 2 грешки - по една във всяка от първите две стрелби. След това Анев порази последните 10 мишени и това му позволи да намери място сред първите 30. Четвъртият ни представител - Антон Синапов, допусна по 2 грешки във всяка от първите три стрелби и не завърши състезанието.



В надпреварата бяха записани за участие общо 103-ма биатлонисти. Илиев потегли по трасето непосредствено преди френската суперзвезда Мартен Фуркад, който се провали днес. Фуркад завърши едва 39-и с 4 пропуска (2 от тях в последната четвърта стрелба), с изоставане от 5:46.0 минути.



За Владо Илиев, който на 17 март навършва 32 години, това е най-големият успех в кариерата му. Роденият в Троян състезател има и европейска титла в спринта на 10 км от Дужники Здрой (Полша) през 2017 година. Той има и още две бронзови отличия от европейски първенства, както и сребро от Световните военни игри в Сочи през 2017 година.

The surprise silver medalist of the men's 20 km Individual: Vladimir Iliev -- what a performance by the @BUL_Biathlon veteran!



Watch the men's Individual from #2019Ostersund on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/MlQxA1jcPX — IBU World Cup (@IBU_WC) March 13, 2019 За 31-годишния Пайфер това е общо 14-и медал от световни първенства (5-и златен). Германецът е и олимпийски шампион в спринта от Игрите в Пьончан през 2018 година.



30-годишният Тарей Бьо пък спечели днес 17-ия си медал от шампионати на планетата (8 от тях са златни). Той има и 2 олимпийски медала (златен и сребърен) със щафетата на Норвегия.



