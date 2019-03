Саутгейт повика най-добрия млад играч на Ирландия

Вчера Футболната асоциация на Република Ирландия обяви, че Деклан Райс е най-добър млад ирландски футболист за 2018-а година, но все още не е получил наградата си заради продължилия прекалено дълго процес на гласуване. Това трябва да стане в неделя, но Райс няма да присъства, се казва в становище на ФАИ от днес.

Англия е в група А на Европейските квалификации, където е и българският отбор. Първата среща на "трите лтва" е на 22-и март на "Уембли" срещу Чехия, а три дни по-късно гостува на Черна гора.





Here it is – the #ThreeLions' squad for our opening two #Euro2020 qualifiers:https://t.co/3seiPqsZrO