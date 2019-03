ММА Фенът, заснел Конър, проговори 13 март 2019 | 15:45 - Обновена 0



Собственикът на телефона, който бе разбит от звездата на UFC – Конър Макгрегър, проговори пред The Daily Mai“ за случката. Ахмед Абдирзак, който е 22-годишен управител на ресторант в Лондон е бил на ваканция с приятели в Маями, когато пред известен нощен клуб се е разиграла сценката. „След като ми строши телефона, той си тръгна с походката, с която влиза в Октагона. Няма какво да ви лъжа – притесних се за живота ми. Той е смъртоносно оръжие. Приятелят ми го забеляза отдалеч и се провикна „Макгрегър, Макгрегър, ние сме от Лондон. Той се обърна и го поздрави. След това и аз го поздравих, а той повтори казаното от мен с подигравателен тон. Изглеждаше весел и приятелски настроен. Нито съм го обиждал, нито го дразнех по някакъв начин. Не употребявам алкохол. Никога не съм взимал наркотици. Бях напълно трезвен“, споделя лондончанинът пред английския вестник. След това той е извадил въпросния телефон, с който от 7-8 метра се е опитал да направи снимка на иралндеца. „Протегна лявата си ръка, за да ме поздрави, но в последствие хвана ръката ми и не можах да мръдна. Захвата му бе много мощен. Няма съмнение, че е професионален спортист. Тогава си помислих, че ще ме удари. Шокирах се. Ahmed Abdirzak, 22, has been revealed as the British fan who allegedly had his iPhone knocked to the ground and stamped on by MMA star Conor McGregor after he tried to take a picture of him!!



Perhaps next time Ahmed, you will ask permission first, eh! pic.twitter.com/MwQi6ul4oN — Ron (@hill_roncom62) March 12, 2019 Засякох погледа му … беше бесен. Не нам дали беше пил или взел нещо друго, но беше в нетрезво състояние. Не исках да се бия с него. Тогава с дясната си ръка плесна телефона. След това направи походката си и се върна в черния си джип с антуража му. Затичах се след него и си поисках телефона, а той се изсмя. Макгрегър е опасен престъпник, заслужава прякора си – „Всеизвестния“. Мисли си, че нормалните правила не важат за него. В никакъв случай не искам да го арестуват или депортират, но вярвам в правосъдието. Да дойдеш в САЩ е привилегия и ако вършиш лоши неща, губиш тази привилегия“, каза Абдирзак. Очаква се до три седмици видео от камерите на хотела да станат публични, а изслушването по делото е насрочено за 10 април.

