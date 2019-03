ММА SFC 8 The Matrix ще тресе Зимния дворец в София нa 12 май 2019! 13 март 2019 | 15:29 0



Невиждана бойна карта, световни и европейски шампиони по ММА и К1 ще са в надпревара за златото на Spartacus Fight Championship на 12 май 2019г., в София, студентски град, Зимен дворец на спорта. SFC продължава ударно годината, подготвяйки поредното си грандиозно шоу с което да зарадва своите фенове и любители на бойните спортове. SFC 8 "The MATRIX" ще протече под символиката на "Матрицата" - всичко има начало и край, след което следва отново начало... безкрайността, символизирана от 8-цата на поредното издание, показва този вечен кръговрат, в който водещ елемент е желанието за развитие и постоянството да не се отказваш! Специална отстъпка за първите 500 закупени билети са ни подготвили спонсорът на събитието – Britos! Побързайте да бъдете от първите грабнали своя билет за мега бойното шоу SFC 8 The Matrix! Това са все имена, които доказаха на SFC 7 Avatars, Sofia, че заслужават своето място във веригата и за напред! SFC 8 The Matrix - Бъди там! Билети може да закупите НА ТОЗИ ЛИНК, само сега на промоционална цена от 10, 13 и 15 лв. до изчерпване на ограниченото количество.

