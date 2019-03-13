ЦСКА-София Cska-Sofia

Етър 1:3 ЦСКА-София

последен:
09.03.2019

ЦСКА-София - Берое

следващ:
16.03.2019

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Любослав Пенев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

Николай Йорданов ще свири ЦСКА-София - Берое (ето всички назначения)

13 март 2019 | 13:22
Николай Йорданов ще свири ЦСКА-София - Берое (ето всички назначения)
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Николай Йорданов бе назначен за главен съдия на най-интересния мач от 26-ия кръг на Първа лига между ЦСКА-София и Берое. Георги Иванов ще ръководи Верея - Левски, а Ивайло Стоянов ще свири на Лудогорец - Септември в Разград.

Съдийски назначения за мачовете от 26-ия кръг в Първа професионална лига:

15 март,петък 17:30 ч.
ПФК Ботев Пловдив - ПОФК Ботев Враца
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Йордан Костадинов Иванов

16 март, събота 13:00 ч.
ФК Верея - ПФК Левски
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Ичко Лозев Лозев

16 март, събота 15:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Георги Генов Нарлев

16 март, събота 17:45 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов
СН: Костадин Ангелов Гергинов

17 март, неделя 12:30 ч.
ФК Витоша - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Евгени Тодоров Геров

17 март, неделя 15:00 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Черно море
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Ахмед Яшар Ахмед

17 март, неделя 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Етър
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Манолов Лозанов

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Спортни новини		 Прочетена 933

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Ловеч
(Гост) 3
отговор
13 март 2019 | 14:58

Литекс срещу Берое интерес мач Рейтинг: 1 0

Пророк Илия
(Гост) 2
отговор
13 март 2019 | 14:32

Оооооо, Валентин Железов на Славия - Етър... Ще има истинска футболна драма значи! Ще чупят тотото! Рейтинг: 0 0

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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