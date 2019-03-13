Николай Йорданов ще свири ЦСКА-София - Берое (ето всички назначения)

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Прелестната Джорджина се разплака след хеттрика на Роналдо
Прелестната любима на Кристиано Роналдо Джорджина Родригес се просълзи в ложите на "Алианц Стейдиъм" след третия гол на португалеца във вратата на Атлетико Мадрид при победата на Ювентус с 3:0. Така еднолично ...Виж още
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ЦСКА
Николай Йорданов бе назначен за главен съдия на най-интересния мач от 26-ия кръг на Първа лига между ЦСКА-София и Берое. Георги Иванов ще ръководи Верея - Левски, а Ивайло Стоянов ще свири на Лудогорец - Септември в Разград.
Съдийски назначения за мачовете от 26-ия кръг в Първа професионална лига:
15 март,петък 17:30 ч.
ПФК Ботев Пловдив - ПОФК Ботев Враца
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Йордан Костадинов Иванов
16 март, събота 13:00 ч.
ФК Верея - ПФК Левски
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Ичко Лозев Лозев
16 март, събота 15:15 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Септември
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Георги Генов Нарлев
16 март, събота 17:45 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Берое
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Петър Николов Джугански АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Стефан Апостолов Апостолов
СН: Костадин Ангелов Гергинов
17 март, неделя 12:30 ч.
ФК Витоша - ПФК Локомотив 1926
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Евгени Тодоров Геров
17 март, неделя 15:00 ч.
ОФК Дунав 2010 - ПФК Черно море
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Димитър Иванов Желязков
СН: Ахмед Яшар Ахмед
17 март, неделя 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Етър
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Манолов Лозанов
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(Гост) 3
отговор
Литекс срещу Берое интерес мач Рейтинг: 1 0
(Гост) 2
отговор
Оооооо, Валентин Железов на Славия - Етър... Ще има истинска футболна драма значи! Ще чупят тотото! Рейтинг: 0 0