Наполи предложи на Икарди девет милиона годишно, Реал също влезе в битката

Мауро Икарди вече дълго време не може да се споразумее за нов договор с Интер. През февруари клубът го лиши от капитанската лента, след което аржентинецът не е изиграл нито един мач. Играчът твърди, че има проблеми с коляното.

