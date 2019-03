Числата за историята след триумфа на Ювентус и Кристиано Роналдо

As it stands Top goal scorers in the Champions League:



1 Cristiano Ronaldo: 125

2 Lionel Messi: 106

3 Raúl: 71

4 Karim Benzema: 60

5 Ruud van Nistelrooy: 56 — De'bowale Osho (@debornair99) March 12, 2019

Снощната победа на Ювентус с 3:0 над Атлетико Мадрид в Шампионската лига предложи не само запомнящо се шоу на зрителите, но и множество рекорди и прецеденти, които са изброени по-долу.125 - Кристиано Роналдо вече има 125 гола в Шампионската лига и общо 127 във всички състезания под егидата на УЕФА (61 в елиминациите на ШЛ, 63 в групите на ШЛ, 1 в квалификациите на ШЛ, 2 за Суперкупата на Европа)21 - Кристиано Роналдо е играчът с най-много голове срещу Атлетико Мадрид под ръководството на Диего Симеоне 8 - Кристиано Роналдо изравни Лионел Меси като играчът с най-много хеттрикове в историята, а в кариерата си общо има 528 - Кристиано Роналдо, заедно с Артуро Видал , има най-много голове на “Ювентус стейдиъм” в турнира - 8 с отборите на Реал Мадрид и Ювентус5 - Кристиано Роналдо винаги е бил в съперниковия отбор във всичките 5 случая, в които воденият от Диего Симеоне е бил отстраняван в елиминациите на турнира - 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2019 г.500 - Джорджо Киелини е петият играч на Ювентус, записал поне 500 мача във всички турнири с екипа на отбора1 - Ювентус за първи път в клубната си историята си продължава ннапред в елиминациите на европейски клубен турнир, след като губи първия двубой с 2 гола разлика, като това се случва от шестия му опит1 - Атлетико Мадрид за първи път губи в турнира от италиански тим, откакто Ел Чоло е в отбора, като преди това имаше 5 победи и 2 равенства9 - Атлетико Мадрид никога не е стигал по-далеч в турнира от Реал Мадрид в 9-те случая, в които градските съперници са участвали заедно в състезанието