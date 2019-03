Тенис Бенчич детронира Осака, Халеп също е аут от Индиън Уелс 13 март 2019 | 09:36 - Обновена 0



Поставената под номер 23 Бенчич реализира пет пробива и стигна до успеха за 65 минути.



"Тя е номер 1 в света, спечели всичко в последните няколко месеца. Мисля, че направих страхотен мач. Наистина към доволна от себе си. Сервирах добре. В първия сет играх много силно и се радвам, че запазих ритъма си и във втория, когато вятърът се позасили и определено ни затрудни. Тактически се справих страхотно", коментира швейцарката, която записа 11-и пореден успех в Тура на WТА.

Бенчич е в серия от пет поредни победи срещу тенисистки от топ 10, срещу четири от които спечели по пътя си към титлата в Дубай в края на февруари.



Шампионката от Откритото първенство на Австралия Осака имаше проблеми в двубоя, като записа 28 непредизвикани грешки срещу само 10 печеливши удара.



За място на полуфиналите швейцарката ще играе срещу бившата номер 1 в света Каролина Плишкова (Чехия), която се справи с естонката Анет Контавейт със 7:6(0), 4:6, 6:2.



Друга бивша водачка в световната ранглиста Анжелик Кербер (Германия) също продължава напред след успех над Арина Сабаленка (Беларус) с 6:1, 4:6, 6:4.



Така номер 8 Кербер достигна до четвъртфиналите в Индиън Уелс за втора поредна година, а следващата й съперничка ще бъде представителката на домакините Винъс Уилямс, която елиминира друга германка Мона Бартел с 6:4, 6:4.

A stinging shot from @AngeliqueKerber#BNPPO19



Шампионката през 2015 година и номер 2 в схемата Симона Халеп (Румъния) отпадна в четвъртия кръг след поражение от Маркета Вондроушова (Чехия) с 2:6, 6:3, 2:6.



