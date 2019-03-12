Масов бой на мач в Пловдив! В единия тим се подвизават бивши играчи на Левски и ЦСКА (видео)

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Секси блондинка скочи на Куртоа
Телевизионната водеща Алба Карийо обвини Тибо Куртоа, че насажда омраза към нея. Стражът на Реал Мадрид отрече, че е гадже с нея. Това стана, след като с бившия модел бяха засечени на вечеря заедно. Самата тя го ...Виж още
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БГ Футбол
Играчи на два отбора от пловдивските аматьорски лиги по минифутбол си спретнаха здрав бой. Мелето станало по време на сблъсъка между КЦМ и Хулигани, които се водят двата най-силни тима на Пловдив. В този на Хулигани се подвизават бившите футболисти на ЦСКА и Левски Тодор Тимонов и Йордан Милиев.
Двамата обаче не са участвали в тупалките, а Тимонов дори се опитва да разтърве побойниците.
Видеото бе публикувано в plovdivderby.com.
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(Гост) 46
отговор
Кога ще има "репортаж" за махленското мачле у Филиповци? Там много тупалки падат, ще ви е интересно Рейтинг: 0 0
(Гост) 45
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Малииии Недей да казваш на никой Рейтинг: 1 1
(Гост) 41
отговор
futbolistcheta Рейтинг: 0 0
(Гост) 40
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Пловдивски смешници Рейтинг: 1 0
(Гост) 39
отговор
Селяни, като всички майни Рейтинг: 7 3
(Гост) 37
отговор
Кви футболисти са тия смешни жалки въшкари Рейтинг: 3 1
(Гост) 36
отговор
hahaha bahti i smehan nisko nivoo Рейтинг: 0 0
(Гост) 35
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К'во правят Селски бекове от Софийското равно поле в ГРАД Пловдив. Аре мъна цървулковци у шопско. Рейтинг: 1 4
(Гост) 34
отговор
Какви са тея убити от живота утайки с които занимавате народа... СЕЛЯНДУРИ. Рейтинг: 3 0
(Гост) 33
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Що не пуснете клипа от съблекалните, как се подпетват тия хомосексуалисти... Рейтинг: 1 1
(Гост) 32
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Селяни Рейтинг: 8 1