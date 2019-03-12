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Левски Levski

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последен:
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следващ:
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създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Георги Попов
треньор: Георги Дерменджиев
web: Левски / bgclubs.eu

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Масов бой на мач в Пловдив! В единия тим се подвизават бивши играчи на Левски и ЦСКА (видео)

12 март 2019 | 19:46 - Обновена
Масов бой на мач в Пловдив! В единия тим се подвизават бивши играчи на Левски и ЦСКА (видео)
Играчи на два отбора от пловдивските аматьорски лиги по минифутбол си спретнаха здрав бой. Мелето станало по време на сблъсъка между КЦМ и Хулигани, които се водят двата най-силни тима на Пловдив. В този на Хулигани се подвизават бившите футболисти на ЦСКА и Левски Тодор Тимонов и Йордан Милиев.

Двамата обаче не са участвали в тупалките, а Тимонов дори се опитва да разтърве побойниците.

Видеото бе публикувано в plovdivderby.com.

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Добави коментар ›› Коментари (46)

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12
(Гост) 46
отговор
13 март 2019 | 03:35

Кога ще има "репортаж" за махленското мачле у Филиповци? Там много тупалки падат, ще ви е интересно Рейтинг: 0 0

Играч Симеонов
(Гост) 45
отговор
13 март 2019 | 01:09

Малииии Недей да казваш на никой Рейтинг: 1 1

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
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Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
smqh
(Гост) 41
отговор
13 март 2019 | 00:39

futbolistcheta Рейтинг: 0 0

Ме4о ПЕРНИК
(Гост) 40
отговор
13 март 2019 | 00:35

Пловдивски смешници Рейтинг: 1 0

майни
(Гост) 39
отговор
13 март 2019 | 00:14

Селяни, като всички майни Рейтинг: 7 3

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Алекс
(Гост) 37
отговор
13 март 2019 | 00:02

Кви футболисти са тия смешни жалки въшкари Рейтинг: 3 1

gogo
(Гост) 36
отговор
13 март 2019 | 00:00

hahaha bahti i smehan nisko nivoo Рейтинг: 0 0

С. Г.
(Гост) 35
отговор
12 март 2019 | 23:48

К'во правят Селски бекове от Софийското равно поле в ГРАД Пловдив. Аре мъна цървулковци у шопско. Рейтинг: 1 4

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Офф
(Гост) 34
отговор
12 март 2019 | 23:36

Какви са тея убити от живота утайки с които занимавате народа... СЕЛЯНДУРИ. Рейтинг: 3 0

hahah
(Гост) 33
отговор
12 март 2019 | 23:22

Що не пуснете клипа от съблекалните, как се подпетват тия хомосексуалисти... Рейтинг: 1 1

Пловдивски
(Гост) 32
отговор
12 март 2019 | 23:12

Селяни Рейтинг: 8 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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