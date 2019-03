Зимни спортове Йоберг взе титлата на 15 километра, българките извън първите 50 12 март 2019 | 18:35 - Обновена 0



"It's so big for me, I'm so proud of what I did today, I was so focussed. I really just tried my best on the shooting range" -- and that's what brought @hannaaaoberg gold in #2019ostersund



You can rewatch the race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/gV7EUr6w7R — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2019

Защитаващата титлата си от Хохфилцен 2017 Лаура Далмайер (Германия) се нареди четвърта на 39.5 секунди и не успя да спечели трети пореден медал на шампионата в Йостерсунд след бронзовите отличия в спринта и в преследването досега. Паулина Фиалкова (Словакия) свали първите 19 мишени, но пропусна последния си изстрел и в крайна сметка остана пета с пасив от 45.5 секунди. Българките завършиха извън първите 50.

Join us now for the flower ceremony of the women's Individual in #2019Ostersund and give another big round of applause to the medalists!



You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/78koOAjjut — IBU World Cup (@IBU_WC) March 12, 2019

