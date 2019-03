Англия Спорът между Конте и Челси може да стигне до висшестоящ съд 12 март 2019 | 15:42 - Обновена 0



Както е известно, клубът уволни италианеца миналия юли, като месеци наред двете страни не могат да се разберат за евентуална компенсация. Адвокатите на специалиста настояват за обезщетение равно заплатата на Конте в последната година от договора му, който щеше да изтече в края на този сезон. Сумата е 9 млн. паунда и ако треньорът си намери нов отбор преди края на юни, Челси няма да е задължен да я плати. Смята се, че Конте не бърза с търсенето на нова работа именно заради това. От “Стамфорд бридж” също така настояват, че той е уволнен правомерно, тъй като с поведението си по време на втория си сезон там нарушил условията по договора с клуба. Antonio Conte could take Chelsea to High Court in ugly payoff rowhttps://t.co/lBljratIJ9 pic.twitter.com/D1CwqIM5nT — The Sun Football (@TheSunFootball) March 12, 2019 Откакто Роман Абрамович закупи лондонския тим през 2003 г., той е уволнил деветима мениджъри, което му е коствало 70 млн. паунда в изплащане на компенсации. Спорът за обезщетение между Челси и бившия мениджър на тима Антонио Конте може да стигне до висшестоящ съд в Англия, съобщава “Таймс”. От Висшата лига са назначили тричленен трибунал да се произнесе по този казус, но бъдещото му решение може да бъде обжалвано пред висшестоящ съдебен орган, гласи информацията на авторитетното издание.Както е известно, клубът уволни италианеца миналия юли, като месеци наред двете страни не могат да се разберат за евентуална компенсация. Адвокатите на специалиста настояват за обезщетение равно заплатата на Конте в последната година от договора му, който щеше да изтече в края на този сезон. Сумата е 9 млн. паунда и ако треньорът си намери нов отбор преди края на юни, Челси няма да е задължен да я плати. Смята се, че Конте не бърза с търсенето на нова работа именно заради това. От “Стамфорд бридж” също така настояват, че той е уволнен правомерно, тъй като с поведението си по време на втория си сезон там нарушил условията по договора с клуба.Откакто Роман Абрамович закупи лондонския тим през 2003 г., той е уволнил деветима мениджъри, което му е коствало 70 млн. паунда в изплащане на компенсации.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

