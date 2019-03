ММА Багата: Здравата работа се отплаща 12 март 2019 | 15:28 0



копирано





Багата се движеше много повече от своя опонент и му вкара повече удари, а Ротуел не показа с нищо, че преследва победата.



Днес Иванов сподели, че всичко това е благодарение на здравата работа, която винаги се отплаща:

View this post on Instagram #work#hard#pay#back#wichitakansas#ufc A post shared by Blagoyivanov (@blagoyivanovmma) on Mar 11, 2019 at 12:41pm PDT Сега Благой ще си вземе почивка и след няколко месеца започва подготовка за нова битка. mma.bg Благой Иванов - Багата постигна трудна, но сладка първа победа в UFC. Тя стана факт в неделя, след като българинът се поздрави с успех над коравия ветеран Бен Ротуел в Канзас.Багата се движеше много повече от своя опонент и му вкара повече удари, а Ротуел не показа с нищо, че преследва победата.Днес Иванов сподели, че всичко това е благодарение на здравата работа, която винаги се отплаща:

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1024 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1