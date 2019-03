Англия Ето кога се очаква Манчестър Юнайтед да обяви решението си за Солскяер 12 март 2019 | 14:25 - Обновена 0



Според информацията норвежецът е единственият кандидат за поста, като първоначалните намерения на клубните шефове били да изчакат с решението си до края на сезона. Те обаче ще го обявят по-рано, за да може да започне планирането за следващата кампания. Постоянното назначаване ще послужи и като награда за временния наставник заради класирането на тима за 1/4-финалите на Шампионската лига, както и за драстичното съкращаване на дистанцията от топ 4 във Висшата лига. Сега тя е едва две точки, а при уволнението на Жозе Моуриньо беше цели 11 пункта. Man Utd want to name Ole Gunnar Solskjaer full-time boss in the 'international break'https://t.co/oOAoYHBIE2 — The Sun Football (@TheSunFootball) March 12, 2019 Така от Юнайтед ще платят 8 млн. паунда компенсация на бившия му клуб Мьолде, както се бяха разбрали двете страни още при идването на Солскяер на “ Ръководството на Манчестър Юнайтед официално ще обяви Оле Гунар Солскяер за постоянен мениджър на тима по време на предстоящата пауза за мачовете на националните отбори, която започва в понеделник и ще продължи 10 дни, твърди “Мирър”.Според информацията норвежецът е единственият кандидат за поста, като първоначалните намерения на клубните шефове били да изчакат с решението си до края на сезона. Те обаче ще го обявят по-рано, за да може да започне планирането за следващата кампания. Постоянното назначаване ще послужи и като награда за временния наставник заради класирането на тима за 1/4-финалите на Шампионската лига, както и за драстичното съкращаване на дистанцията от топ 4 във Висшата лига. Сега тя е едва две точки, а при уволнението на Жозе Моуриньо беше цели 11 пункта.Така от Юнайтед ще платят 8 млн. паунда компенсация на бившия му клуб Мьолде, както се бяха разбрали двете страни още при идването на Солскяер на “ Олд Трафорд ”.

