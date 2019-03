НБА Хюстън се поздрави с девета поредна победа, Лу Уилямс с историческо постижение 12 март 2019 | 10:56 - Обновена 0



копирано





Домакините водеха през целия мач и стигнаха до 42-и успех за сезона. Рокетс са лидери в Югозападна дивизия на Западната конференция на НБА.



За Шарлът Кемба Уокър завърши с 40 точки, 10 борби и 7 асистенции.

Оклахома Сити спечели с 98:89 като гост на Юта Джаз. За победителите се отличиха Денис Шрьодер с 24 точки и Ръсел Уестбруук с 23 точки, 11 борби и 8 асистенции. Пол Джоржд добави 14 точки и 11 борби.



За Юта най-полезен беше Донован Мичъл с 25 точки.

Лос Анджелис Клипърс разгроми Бостън със 140:115 и записа пети пореден успех. Лу Уилямс влезе като резерва, но реализира 34 точки за 23 минути. 25 точки добави Данило Галинари.



Уилямс записа историческо постижение, след като стана най-добрият реализатор в историята на НБА сред резервите. Той се нуждаеше от 28 точки, за да подобри рекорда на Дел Къри от 11 147 точки, а записа 34. За Уилямс това е 29-и мач в кариерата, в който той отбелязва повече от 30 точки.

History



With 34 PTS tonight, Lou Williams became the highest scoring player to come off the bench in NBA history. pic.twitter.com/jsH5ITgakV — NBA on TNT (@NBAonTNT) 12 март 2019 г. За Бостън 26 точки вкара Тери Розиър, а Кайри Ървинг стигна до "дабъл-дабъл" - 18 точки и 11 асистенции.

No one has scored more points off the bench than Lou Williams! pic.twitter.com/6mTGvSmv2B — NBA TV (@NBATV) 12 март 2019 г. Бруклин разгроми Детройт със 103:75 след 19 точки на Спенсър Динуидъл и 14 точки и 10 борби на Алън Краб.



Андре Дрюмонд се отличи с 13 точки и 20 борби за Пистънс.



Колин Секстън вкара 28 точки, а Кевин Лав добави 16 точки и 18 борби при победата на Кливланд над Торонто със 126:101.



Центърът на Торонто Серж Ибака и тежкото крило на Кливланд Маркис Крис се сбиха по време на мача, размениха си доста сериозни удари и бяха изгонени.



Инцидентът стана в третата част, когато Ибака не успя да хване един дълъг пас и падна на земята, а Крис му отправи реплика. Испанският национал се изправи и му налетя.



За Торонто с 25 точки завърши Кауай Ленърд.

Вашингтон спечели срещу Сакраменто със 121:115 след 27 точки на Брадли Бийл.

Джеймс Хардън отбеляза 28 точки, а Ерик Гордън добави 22 за тима на Хюстън, който победи Шарлът със 118:106 и записа девета поредна победа в Националната баскетболна асоциация.Домакините водеха през целия мач и стигнаха до 42-и успех за сезона. Рокетс са лидери в Югозападна дивизия на Западната конференция на НБА.За Шарлът Кемба Уокър завърши с 40 точки, 10 борби и 7 асистенции.Оклахома Сити спечели с 98:89 като гост на Юта Джаз. За победителите се отличиха Денис Шрьодер с 24 точки и Ръсел Уестбруук с 23 точки, 11 борби и 8 асистенции. Пол Джоржд добави 14 точки и 11 борби.За Юта най-полезен беше Донован Мичъл с 25 точки.Лос Анджелис Клипърс разгроми Бостън със 140:115 и записа пети пореден успех. Лу Уилямс влезе като резерва, но реализира 34 точки за 23 минути. 25 точки добави Данило Галинари.Уилямс записа историческо постижение, след като стана най-добрият реализатор в историята на НБА сред резервите. Той се нуждаеше от 28 точки, за да подобри рекорда на Дел Къри от 11 147 точки, а записа 34. За Уилямс това е 29-и мач в кариерата, в който той отбелязва повече от 30 точки.За Бостън 26 точки вкара Тери Розиър, а Кайри Ървинг стигна до "дабъл-дабъл" - 18 точки и 11 асистенции.Бруклин разгроми Детройт със 103:75 след 19 точки на Спенсър Динуидъл и 14 точки и 10 борби на Алън Краб.Андре Дрюмонд се отличи с 13 точки и 20 борби за Пистънс.Колин Секстън вкара 28 точки, а Кевин Лав добави 16 точки и 18 борби при победата на Кливланд над Торонто със 126:101.Центърът на Торонто Серж Ибака и тежкото крило на Кливланд Маркис Крис се сбиха по време на мача, размениха си доста сериозни удари и бяха изгонени.Инцидентът стана в третата част, когато Ибака не успя да хване един дълъг пас и падна на земята, а Крис му отправи реплика. Испанският национал се изправи и му налетя.За Торонто с 25 точки завърши Кауай Ленърд.Вашингтон спечели срещу Сакраменто със 121:115 след 27 точки на Брадли Бийл. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 945 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2