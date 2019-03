Винъс продължава напред в Индиън Уелс

Неостаряващата американска тенисистка Винъс Уилямс се класира за четвъртия кръг на турнира в Индиън Уелс, след като се справи със сънародничката си Кристина МакХейл в два сета - 6:2, 7:5.

Двубоят беше първи между двете, а носителката на седем титли от Големия шлем навакса ранни пробиви и двата сета.

