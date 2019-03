Кандидат за президент на САЩ скочи срещу ниските хонорари в UFC

“Бойците в ММА получават едва 10-15 процента от приходите, докато в останалите спортове съотношението е 50 на 50. Смятам да променя това. Дейна Уайт трябва да спре да се хвали с печалби”, написа Йънг, като се опита да въвлече в дискусията и един от водещите в ESPN, където се излъчват срещите от UFC, но без успех. Действително хонорарите на бойците не са високи, като в това се убеди и Благой Иванов - Багата, който получи 103 500 долара след първата си победа във веригата. Сумата изглежда внушителна на пръв поглед, но имайки предвид колко мача годишно изиграва един боец съвсем не е така.

MMA fighters in the UFC receive only 10-15% of revenues vs. ~50% in other sports. I would apply the Ali Act to MMA and allow fighters to unionize. Firing @LeslieSmith_GF when her opponent didn’t make weight was clearly retaliatory. @danawhite should stop boasting about revenue.