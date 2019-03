Официално: Зидан е треньор на Реал Мадрид

Ръководството на Реал Мадрид на специално общо събрание днес официално назначи Зинедин Зидан за треньор, заменяйки Сантиаго Солари. Контрактът на легендарния французин е до юни 2022 година.

Look who's back to inspire Real Madrid again...



Three-time #UCL-winning coach Zinédine Zidane returns to the @realmadrid dugout until 2022 pic.twitter.com/4y4rOEbIST