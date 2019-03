Куницкая се забавлява в болницата след победа

Яна Куницкая успя да запише много трудна победа над Марион Рено в Канзас. Тя пое доста удари и завърши със счупен нос. Foxy спечели срещата с единодушно решение и беше закарана в болница, където заедно с Рей Сефо се забавляват, въпреки болката, която изпитва тя. Яна споделя, че ще се оперира във Вегас и след седмица ще е като нова:

Yana Kunitskaya and Ray Sefo appear to be having a ball at the hospital while Kunitskaya gets fixed up. #UFCWichitahttps://t.co/6Sums2YAWE pic.twitter.com/EM57rla1Hb