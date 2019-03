Италия Уанда Нара: Икарди иска да остане в Интер, но не се чувства значим 11 март 2019 | 15:17 - Обновена 1



Уанда Нара продължи с телевизионните си изяви във футболното шоу Tiki Taka. Съпругата и агент на Мауро Икарди обясни причината за отсъствието на двамата от трибуните на " Джузепе Меаца " по време на срещата между Интер СПАЛ , завършила с победа за "нерадзурите" с 2:0. Нара обяви предстоящата седмица като "много важна за Интер и неговите фенове" и потвърди желанието на Икарди да продължи кариерата си в миланския гранд. Wanda Nara: «Mauro in questo momento non si sente importante» https://t.co/qH63Vyb8F9 pic.twitter.com/S4ItRb7skm — Corriere della Sera (@Corriere) 11 март 2019 г. "Вчера изгледахме мача у дома, защото не искахме да се стига до полемики. Бепе Марота знаеше, че няма да бъдем на стадиона. С него разговарям повече, отколкото с Мауро. Вчера трябваше да победим и така стана. Интер спечели много важни три точки”, започна Уанда Нара.

"Не искам да говоря по случая, защото всичко, което кажа, се интерпретира погрешно. Тази седмица ще бъде много важна за Интер и неговите фенове. Мога да кажа, че седмицата беше позитивна, защото разговаряхме и постигнахме нещо значително. Искам най-доброто за Мауро. Той иска да остане в Интер”, допълни още съпругата на нападателя.

Wanda Nara insists Mauro Icardi ‘wants to stay at #Inter’ & that his knee problem ‘isn’t an invention. Maybe he doesn’t feel important right now’ https://t.co/5IFR2pUxGP… #FCIM pic.twitter.com/EcSYKAVbN3 — Nana Mobb (@nanamobb) 11 март 2019 г.

"Избрах да си партнирам с адвокат, който е фен на Интер, за да постигнем примирие с ръководството. Не съм искала никакво публично обяснение от клуба. Аз съм фенка на Интер и както всички други се ядосвам на това, което чета. Очевидно е, че всички се чувстват зле. Ще дойде денят, в който Мауро ще говори и ще обясни всичко. Тогава много неща ще се променят. Мауро демонстрира на терена със сълзи и себераздаване, че е футболист, който винаги дава всичко за фланелката”, продължи агентката на Икарди.



"Проблемът с коляното му не е измислен. Той реши да се лекува, защото в момента не се чувства значим за отбора. Лекува се 24 часа от 24. Надявам се, че този случай ще се разреши. Повтарям: "Мауро иска да остане в Интер и да продължи кариерата си в този клуб", завърши Нара.

