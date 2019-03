И Еден Азар поздрави Рони за сенчъри брейк номер 1000 (видео)

Официалният сайт на World Snooker разпространи чрез социалните мрежи специален клип с поздравления към Рони О’Съливан послучай невероятния му сенчъри брейк номер 1000. Сред хората, които са записали видео обръщение към Ракетата, е и звездата на футболния Челси Еден Азар.

He’s done it…



An historic 1,000 centuries!



Congratulations @ronnieo147 on an incredible achievement! pic.twitter.com/n1oMhncHQ2