Надал обърка часа на мача си и закъсня (видео)

Трикратният шампион в Индиън Уелс Рафаел Надал стартира безупречно похода си към четвърти трофей след убедителна победа над Джаред Доналдсън с 6-1 6-1. По време на двубоя всичко за испанеца се получаваше, но нещата не бяха „розови“ преди началото на мача, когато Матадора закъсня.

Испанецът обърка началния час на сблъсъка, като смяташе, че той стартира в 20:00 ч. местно време, а не в 18:00 ч. Може би смяната на часа в САЩ обърка Надал, но в крайна сметка той закъсня само с няколко минути.

Rafa Nadal: better at tennis than timekeeping #BNPPO19 pic.twitter.com/VMunHelwZY