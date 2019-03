Красива журналистка разкри връзка с играч на Реал Мадрид

View this post on Instagram

Feliz 14 de febrero para todos los que están enamorados, y para los que no, bienvenidxssss ♥♥♥ Acá les dejo unos tips para buscar una relación clara-o no tenerla nunca. -si te gusta, encáralo. Sácate el chip que te implanto tu vieja de que el hombre tiene que invitarte a salir. -si te pinta tener relaciones la primera vez que lo viste, tenelas. No te estás faltando el respeto por tener sexo con la persona que te gusta -si queres hablarle. Háblale; que te lo impide? Deja de hacerle caso a la amiga boluda que te dice que primero te tiene que hablar él -Lo queres volver a ver? Decíselo. En el peor de los casos terminarás durmiendo sola, como la mayoría de las noches. -Estuviste y te arrepentiste? Mala suerte. La vida es probar hasta que encuentres la persona indicada. Tira bomba de humo, nadie necesita tus explicaciones y menos quienes menos te las dan cuando las necesitas -y a vos te digo: no sos el novio porque la ves cinco días a la semana. No te espantes porque crees que todo va muy rápido porque se quedo a dormir a tu casa e instalo el cepillo de dientes en tu baño. No te creas vivo por haberla enamorado. No sumas un logro en tu vida, ni un empleo en tu curriculum. No te asustes si dijo que te quería la primera vez, no implica matrimonio, hijos y nietos. Mientras ustedes tienen tanto miedo de que se les enamore y quieran casarse, nosotras seguimos poniendo cepillos de dientes en casas ajenas. Seguí negándote al amor, seguí espantándote de los regalos cursis, seguí creyendo que sos único cuando ves el calzón en la bañera. Nosotras sólo estamos buscando el indicado que prefiera lavarlo antes que esconderlo cuando viene la otra Que viva el que quiere amarrrr, dormir abrazados y hacer maratón de seriPARTIDOS los domingos ♥

