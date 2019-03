Авто Мания Volkswagen показа идеята си за пясъчните бъгита на бъдещето 11 март 2019 | 12:53 0



Този автомобил е истински скок във времето, а името му е ID. BUGGY. Сякаш с едно щракване на пръсти някой е изстрелял в бъдещето идеята на калифорнийските пясъчни бъгита от 60-те години и свързания с тях стил на живот. Високотехнологичен автомобил с нулеви емисии за лятото, за плажа и градските улици - визуално и технологично моделът отразява изцяло нов аспект от възможностите на MEB - модулната платформа с електрозадвижване на Volkswagen. Volkswagen показва ID. BUGGY за първи път пред публика на 89-то Международно автомобилно изложение в Женева (от 7 до 17 март 2019 година). Едновременно с това компанията използва възможността да отбележи на изложението и премиерата на близка до серийното производство гъвкава зарядна станция, която е в състояние да предизвика революционння промяна в инфраструктурата за зареждане на електромобили. От боксера до електродвигателя. Сравнението между плажните бъгита от миналото и новия ID. BUGGY съкращава периода от пет десетилетия само за миг. Всички бъгита от 60-те години се отличават със своята изключителна гъвкавост на модулен принцип, използвайки за основа шасито на легендарната „костенурка” Beetle с разположен отзад четирицилиндров боксер. Многобройни дребносерийни производители монтираха върху шасито изработени от стъклопласти (GFRP) каросерии и залагаха на двигателя на Beetle, за да останат завинаги в автомобилната история. Концептуалният ID. BUGGY е органично свързан с тази култова концепция и я съчетава с технологичните възможности на модерната епоха. За основа при него се използва прогресивното модулно шаси на платформата MEB с интегрирана в подовата конструкция акумулаторна батерия с високо напрежение. При ID. BUGGY литиево-йонната батерия е с капацитет 62 кВтч и захранва с електроенергия тяговия електродвигател с мощност 150 кВт / 204 к.с. в задната част, осигурявайки активен автономен пробег от около 250 км по стандарта WLTP. Възможно е и инсталирането на допълнителен електромотор на предния мост, с което се формира система за задвижване на четирите колела с виртуален “електрически карданен вал”. Без покрив и без врати. Платформата MEB предоставя отлични възможности за съчетаване на най-екстремните пропорции с новата стилистична ДНК на електрическата мобилност и ID. BUGGY е великолепна демонстрация в тази насока. Ясният, пластичен език на формите изразява неповторимото усещане за свобода, когато шофирате зад волана на бъгито. За да можете да усетите пълноценно вятъра с всичките си сетива, твърдият покрив и вратите са умишлено премахнати, а издръжливият и минималистичен като дизайн интериор е изпълнен с водоустойчиви материали. Концептуалният модел следва класическита двуместна схема, но съществува и възможност за трансформация на ID. BUGGY във вариант с 2+2 места. Задвижван от Volkswagen, произвеждан от X. Композитната каросерия, изпълнена под формата на комбинирана конструкция от алуминий, стомана и полимери, е самоносеща. Благодарение на модулната схема, горната й част може да бъде отделена от шасито на MEB платформата. Това е повече от ясен сигнал за малките производители и стартъп фирмите - както и в миналото, с концептуалния ID. BUGGY Volkswagen разкрива възможности за външни производители. Предложението е примамливо – на тази технологична основа може да се създаде модерно бъги с нулево ниво на емисиите, готово да отговори на изискванията на бъдещето - независимо дали в Санта Барбара в Калифорния, в залива Ялонг в Китай или Санкт Петер Ординг в Германия. Като цяло, MEB разполага с потенциала да се превърне в нова технологична основа за електрическа мобилност за много автомобили производители. Известно е, че в началото на 2019 година Volkswagen обяви за първи път, че възнамерява да направи MEB достъпна и за конкурентни компании като обща платформа за електрически превозни средства. Предвестник на ID. модел? В същото време ID. BUGGY илюстрира широтата на спектъра на свободната от емисии мобилност, която може да бъде постигната с използване на модулната платформа с електрическо задвижване в рамките на марката Volkswagen - след моделите ID. (компактен клас), ID. BUZZ (ван), ID. CROZZ (SUV) и ID. VIZZION (седан), новият ID. BUGGY е петата концептуална разработка, базирана на платформата MEB, с която Volkswagen потвърждава за пореден път многоликия и гъвкав характер на фамилията от ID. модели. За разлика от първите четири концептуални модели, ID. BUGGY е съзнателно проектиран без системи за асистенция на управлението. Моделът е замислен като лятно бъги и ще бъде особено забавен за шофиране на кратки разстояния. Концептуалното бъги показва нагледно, че на пазара има място за автомобил с нулеви емисии и ограничен обхват на оборудването като цяло в бъдещата продуктова гама на фамилията от ID. модели Основни моменти Външен дизайн – истинско Buggy, истински ID. Категорични пропорции. ID. BUGGY е създаден като перфектно средство за движение по неасфалтирани пътища, дюни и плажове – това личи във всеки милиметър от дизайна и от всяка гледна точка. Но разбира се, концептуалният Volkswagen е идеален спътник и за топлите вечери в града – със “Summer in the City” на живо или през Bluetooth говорителите. Водачът и пътникът отпред виждат ясно мощните форми на предния капак и изпъкналите калници, линията им продължава и в средата на каросерията с ниските отвори на праговете, а в огледалата за обратно виждане се отразяват ясно широките, повдигнати „рамене” в областта на задните калници. Периметърът на каросерията е очертан от свободно стоящите калници, отворите на праговете, повдигнатият преден капак и още по-високата задница, лакирани в матов, но ярък зелен цвят Fern Green. Зоната в долната част също преминава по целия периметър на каросерията, но е изпълнена с тъмносиньо релефно лаково покритие Grey Tech Blue. Визуалният ефект от комбинацията на тези два цвята е брилянтен – сякаш зелената част плува над тъмносинята зона. Всичко това е ново, леко и сияйно, но си остава истинско бъги и истински ID. Откритият концептуален модел с нулеви емисии е с дължина 4 063 мм, широчина 1 890 мм и височина 1 463 милиметра. Предният (686 мм) и задният (727 мм) надвес са доста къси. Междуосовото разстояние на модела е 2650 милиметра. Приветлива предна част. Volkswagen е един от малкото автомобилни производители, чиито модели могат веднага да бъдат разпознати като част от гамата на марката дори без наличие на класическа радиаторна решетка. Това е така, защото гените в дизайна им могат да се проследят пряко до „костенурката” Beetle и класическия Transporter – легендарни автомобили без радиаторна решетка, която не е необходима при разположените отзад двигатели с въздушно охлаждане. Същото важи и за моделите от ID. гамата, чиито електрически двигатели не се нуждаят от охлаждащ въздушен поток. Това определя и характера на предната част на ID. BUGGY – един напълно нов автомобил, което може веднага да бъде разпознат като част от марката Volkswagen. Тази лаконичност на дизайна също е сред уникалните черти на ID. BUGGY. Нещо повече – с този концептуален модел, екипът на главния дизайнер Клаус Бишоф представя изцяло нов подход към създаването на автомобил за летни забавления. Линията по периметъра на предния капак изглежда така, сякаш плават безтегловно над масивната броня. Същото важи и за триизмерните LED фарове с овални очертания на дневните светлини и подобни на зеници къси и дълги светлини. Създава се визуалното впечатление, че светодиодните овали също плават свободно и са свързани с каросерията на автомобила само в областта на предния капак, а емблемата на VW на капака също е изпълнена като LED елемент. Два здрави, оцветени в червено стоманени отвора са вградени в броните, за да послужат за изтегляне на други автомобили или на самото ID. BUGGY при затъване в пясъка. Светодиодните светлини на мигачите са интегрирани в страничната и горната част на корпусите на огледалата за обратно виждане. Като цяло всички стилистични детайли очертават приветливото и самоуверено лице на новия всъдеход. И накрая, но не на последно място, масивният алуминиев защитен панел на дъното на каросерията гарантира опазването на предния мост и останалите компоненти от удари и повреди при движение в пресечен терен. Плаващ силует. Подобно на предния капак, горната част на каросерията също изглежда така, сякаш се носи безтегловно в пространстото. Със своята добре изразена характерна линия, тя хармонира отлично с 18-цоловите колела и гумите с висока проходимост BFGoodrich All Terrain T/A (255/55 отпред и 285/60 отзад) под нея. В областта на праговете характерната линия се спуска и после отново се издига в посока назад, а страничните панели на праговете се движат успоредно на нея. В същото време те изпълняват и функцията на допълнителни предпазители на долната част на каросерията. И в този случай изборът на материал се е спрял на алуминия (с лаково покритие с хромиран ефект). Клиренсът под мостовете достига внушителните 240 милиметра. Всичко в дизайна излъчва чистота и емоция, с пестеливи линии, които предизвикват желание да притежавате този автомобил. В централната част отвореният силует осигурява безпрепятствен поглед към облегалките на интегралните седалки и многофункционалния ID. волан. Покривните греди са изпълнени в сивосиньо Grey Tech Blue. Защитата при преобръщане се осигурява от подсилената рамка на челното стъкло и Targa гредата, която също е отворена отстрани – моделът не разполага с покрив в класическия смисъл, но между рамката на предното стъкло и Targa гредата може да се опъне сгъваемо покривало от черен брезент за защита от слънцето или при внезапно влошаване на времето. Мощна задна част. Типично за бъгитата, задната част на каросерията е много висока и широка, изчистена и забавна, лека и здрава в същото време. Характерната линия по периферията продължава и тук, а лакираната във Fern Green горна част от задницата изглежда плава над долната тъмносиня секция. Подобно на LED фаровете отпред, триизмерните блокове на светодиодните задни светлини са с овален дизайн. Външният ръб е интегриран в областта, лакирана в цвета на горната част на каросерията, благодарение на което се създава визуален ефект, при който долните 60% от светлините сякаш плават над черната й част. Куплунгът за зареждане на акумулаторната батерия е разположен под осветеното лого на VW отзад. Под него е здравата напречна греда на бронята, която също се отличава с червени отвори за закачане на въжета за аварийно изтегляне. До тях се намират светодиодните мигачи, а накрая, на най-ниското ниво, има още един алуминиев предпазен панел на дъното. Вътрешен дизайн – минималистичен и издръжлив Издръжливо открито пространство. Светът на плажните бъгита от 60-те и новата ера на електрическата мобилност се срещат на борда на ID. BUGGY в лишена от ретро внушения интерпретация на класическите образци. Минималистичният интериор се характеризира с отлична ергономия с лесно обслужване на функциите и водоустойчиви материали. Подобно на външния дизайн, стилистиката с изчистени повърхности излъчва издръжливост. Всички елементи по периметъра на екстериора намират своето продължение в зелено Fern Green, а горните части на облегалките са цветово координирани с акценти във Fern Green. По-голямата част от облицовките във вътрешното пространство са изпълнени в цвят Grey Tech Blue със здраво и износоустойчиво покритие „soft-touch” и могат да издържат невредими както шофирането по плажа, така и лекия летен дъжд по градските улици. Това важи в същата степен за и подовото покритие с бутони против хлъзгане. Водачът и пътникът са настаненми на интегрални седалки с вградени в облегалките опори за глава и водачи на предпазните колани. Също така те имат на свое разположение и необичайно обширно пространство, тъй като въпреки скъсеното на модулен принцип междуосие, ID. BUGGY се отличава с типичния за всички ID. модели просторен интериор - благодарение на компактното електрическо задвижване и разположените максимално навън мостове с малки надвеси на каросерията. Това допълнително пространство винаги осигурява вътрешен обем с около клас по-високо в сравнение с модели с конвенционално задвижване от същия клас. Шестоъгълен волан. Водачът има пред себе си мултифункционален волан (сплеснат шестоъгълник) с прибори за управление в напречната спица (в цвят Fern Green Accent). Те са капацитивни и реагират на докосване, но в същото време е необходимо леко натискане, за да се избегне случайното активиране на функциите. Мобилната телефония и мултимедията се управляват с осветени полета. Външната повърхност на волана е облицована с водоустойчива сива кожа (Nappa Silver Grey), докато вътрешната е изпълнена в синьо Grey Tech Blue. Това тъмносиньо лаково покритие със „soft-touch” повърхност е използвано в багажното отделение отзад, където товарите се обезопасяват чрез притягане с регулируеми ремъци. Контролни прибори с цифрови показания. Минималистичният дигитален кокпит е проектиран така, че да съответства изцяло на характера и дизайна на ID. BUGGY - концептуалниятмодел посреща водача с поздрав “Hey you” на дисплея на арматурното табло, напомняйки му, че е готов за екшън. Дизайнерите и инженерите на Volkswagen са постигнали изцяло интуитивна логика на управлението на функциите. Ето няколко прости примера в тази насока - ако водачът смени режима на трансмисията (D, N или R) с натискане върху малкия диск от дясната страна на кормилната колона напред или назад, тази промяна се показва като въртеливо движение директно в цифровия блок на контолните прибори Digital Cockpit – така движението при натискане и неговата визуализация се обединяват. Друг пример за интуитивната логика на работа е блокът на педалите - триъгълният символ на стрелката за “Start”, познат от потребителската електроника, е изобразен на педала на газта, а върху педала на спирачката има символ с две вертикални черти за “Stop”. Тези символи са разбираеми за всеки на планетата. Eлектрозадвижване – нулеви емисии, както ви харесва Гъвкава конфигурация. Системата на задвижване с нулеви емисии на I.D. BUGGY се състои от тягов електродвигател, силова електроника и едностепенна предавателна кутия, вградени в задния мост, плоска акумулаторна батерия с високо напрежение (капацитет 62 кВтч), разположена за икономия на пространство в пода на каросерията и допълнителни агрегати, поместени в предната част на концептуалния модел. Електродвигателят разполага с максимална мощност 150 кВт / 204 к.с. Цялостният характер на динамичния ID. BUGGY съответства на възможностите на двигателя, който осигурява максимален въртящ момент от 310 Нм от състояние на покой. Това означава, че електрическото бъги е в състояние да осигури достатъчно тяга на задния мост винаги - дори и извън пътя. При пълно ускорение на асфалтирана отсечка, концептуалният модел достига скоросдт от 100 км/ч само след 7,2 секунди, а максималната скорост е ограничена по електронен път при 160 км/ч. Като алтернатива на задното предаване е възможно да се монтира и втори електрически двигател в предния мост на ID. BUGGY - в този случай, „електрическият карданен вал“ може за части от секундата да разпредели тягата на двойното предаване 4MOTION между колелата на предния и задния мост по начин, който ще се отрази оптимално на динамиката на пътя. С акцент върху динамиката. Независимо дали се използва задно предаване или задвижването на четирите колела, енергийният поток с високо напрежение между двигателя и акумулатора се контролира постоянно от силовата електроника. Тя преобразува съхранявания в батерията прав ток (DC) в необходими за задвижването променлив ток (AC), а бордовата електроника се захранва с напрежение от12V чрез DC/DC конвертор. Разположението на батерията в пода на автомобила има положителен ефект върху неутралното поведение на пътя на ID. BUGGY, тъй като благодарение на него центърът на тежестта се измества надолу. Гъвкави бързозарядни станции – революция в зарядната инфраструктура Зареждане навсякъде по света. В Женева Volkswagen Group показва как в бъдеще зареждането може да бъде осъществено по революционен способ практически навсякъде - било то на плажа, на концерт на открито, в града или където и да било другаде. На изложението своята премиера ще отбележи гъвкавата станция за бързо зареждане, която дава възможност за временна инсталация или постоянен стационарен монтаж. Powerbank за електромобили. Концепцията на тези близки до серийното производство мобилни зарядни станции се гради на принципа на мобилните акупулатори Powerbank - подобни на тези, които милиони хора използват за зареждане на своите смартфони по време на път, само че много по-големи и по-мощни. Зарядният капацитет достига 360 кВтч. Благодарение на правотоковата (DC) технология за бързо зареждане с максимален капацитет от 100 кВт, батериите на моделите, използващи платформата Volkswagen MEB могат да се презаредят до 80% само за половин час. Ако нивото на мощност на батериите, инсталирани в зарядната станция, падне под определена стойност, изтощената станция просто се подменя със заредена. А ако станцията е включена постоянно в електропреносната мрежа, батериите в нея се зареждат постоянно. Зарядната станция в ролята на изграждащо звено на бъдещата енергийна революция. Ако се захранва с електроенергия, произведена от възобновяеми източници - като слънчева или вятърна енергия например, новата зарядна станция за първи път ще даде възможност за временно съхранение на електроенергия от устойчив източник и ще спомогне за постигане на неутрална по отношение на CO2 електрическа мобилност. Страни като Германия, които включват висок дял произведени от възобновяеми източници електроенергия в енергопреносната мрежа, сега ще могат за първи път да съхраняват част от тази енергия – достатъчно е мрежата от бързозарядни станции от този тип да достигне определен общ обем. Една батерия, два живота. Гъвкавата бързозарядна станция е и два пъти по-екологична, тъй като батерийният пакет на станцията е технологично свързан с тези на бъдещите модели от ID. фамилията. Тази концепция предлага предимството не само на възможността за мащабиране на модулен принцип на версии с различен капацитет, но и вторичната употреба на по-стари ID. модели. Как може да стане това? Когато батерията на автомобила падне под определен остатъчен капацитет по време на жизнения си цикъл, тя трябва да се подмени. Но ако впоследствие тя премине съответния подробен тест и се окаже, че може да се използва в мобилна зарядна станция, експлоатационният й живот ще бъде удължен с този вид вторична употреба. Производството в Германия започва през 2020 година. Гъвкавите бързозарядни станции ще спомогнат за ускоряване на разрастването зарядната инфраструктура. През 2020 година Volkswagen Group Components ще пуснат в производство нови зарядни станции в завода в германския град Хановер. В същото време на пазара ще излязат и първите модели от новото ID. семейство. Историческият първообраз – California Dreamin‘ Роден в Калифорния. Идеята за пясъчното бъги се ражда в Калифорния. Собственоръчно изработените екземпляри с V8 двигатели започват да се мяркат по дюните на тихоокеанските плажове за първи път през 50-те години на миналия век. В определен момент по плажовете се появява и първото шаси на „костенурката” Beetle с изрязана каросерия, ролбарове и боксерен двигател в задната част. Това дава на Брус Майерс, който дотогава се занимава с производството на лодки и дъски за сърф, идеята за изработка на олекотена пластмасова каросерия, усилена с нишки от фибростъкло (GFRP). През 1964 година американецът представя и първия си модел – яркочервен екземпляр, наречен “Old Red”. Сред дюните на Писмо Бийч, спокойно местенце между Сан Франциско и Лос Анджелис, той влиза в автомобилната история. Като инженер, художник, производител на лодки и запален сърфист, той разполага с перфектното съчетание от професионални знания и призвание, за да създаде нов вид превозно средство, което скоро ще се превърне във вдъхновение за стотици хиляди хора под името плажно или песъчно бъги. В началото на 70-те години и в Европа се разразява истинска бъги мания. Пробивът до голяма степен се дължи на трима редактори от германското списание “Gute Fahrt” - те получават конструктивен сертификат от службата за технически надзор TÜV и в същото време успяват да спечелят доверието на дългогодишния партньор на Volkswagen Karmann за конструирането и производството на модела “Karmann GF Buggy”, От този момент нататък всички бъгита, официално хомологирани в Германия, се ползват от типовото одобрение на този модел. До момента на пика на бъги манията през 80-те години на пазара в Европа навлизат и много други компании, акто един от най-известните и най-успешни дребносерийни производители е Apal от Белгия. Teхнически данни – конструктивни характеристики • • Teхнологична основа Moдулна пларформа с електрозадвижване • Развоен етап Концептуален модел • • Задвижване / пробег / динамични характеристики • Задвижване: Eлектродвигател, задно предаване (възможно двойно предаване) • Maкс. мощност електродвигател: 150 кВт / 204 к.с. • Maкс.върт. момент • електродвигател: 310 Нм • Капацитет на акумулатора: 62 кВтч • Автономен пробег (WLTP): 250 км • Ускорение (0-100 км/ч): 7.2 сек • Максимална скорост: 160 км/ч (ограничена) • Каросерия • Дължина: 4 063 мм • Широчина: 1 890 мм • Височина: 1 463 мм • Междуосие: 2 650 мм • Преден / заден надвес: 686 / 727 мм • Клиренс: 240 мм • Предна следа: 1 589 мм • Задна следа: 1 598 мм • Колела/гуми: VA 255/55 R18, HA 285/60 R18 • Цветове: Fern Green, Grey Tech Blue • • Вътрешно / багажно пространство • Седалки: Две интегрални седалки отпред • Багажно пространство: Гъвкави възможности, • ремъци за фиксиране на товара • Цветове: Fern Green, Fern Green Accent, Grey Tech Blue

