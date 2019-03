Дерик Люис скъсал менискус като Багата

Дерик Люис – Черния звяр се е бил със скъсан менискус на коляното срещу Жуниор дос Сантос, съобщи журналистката Хелън Йе. Тя се позова на източник от лагера на бившия претендент за титлата в тежка категория. Люис беше отказан във втория рунд, но нетипично за него беше много активен в първата част.

Spoke to sources in Derrick Lewis’ camp who tell me Derrick came in w torn meniscus, ACL & MCL from a month ago. Lewis refused to pull from fight. That's why Bob told him to finish after the first round. It wasn't just his stomach. Knee was giving out. What a warrior #UFCWichita