Сехудо и Дилашоу ще играят реванш в категория петел

Шампионите на UFCв категории муха и петел – Хенри Сехудо и Ти Джей Дилашоу ще играят реванш, но този път в категория петел. Първата среща завърши с нокаут още в първия рунд за олимпийския шампион по борба. Тя се проведе в категория муха, където Сехудо защити своя пояс. Дилашоу остана шампион в горната теглова дивизия въпреки поражението и веднага отправи предизвикателство за реванш, но на негова територия.

Aljamain Sterling says Henry Cejudo has gotten a rematch with TJ Dillashaw, likely at bantamweight.