Дос Сантос: Мога да нокаутирам всеки

Бившият шампион на UFC в тежка категория Жуниор дос Сантос (Браз) обяви, че може да нокаутира всеки. Той се справи по впечатляващ начин с Дерик Люис – Черния звяр на галавечерта в Уичита. Мачът приключи във втория рунд с технически нокаут. Това беше трети пореден успех за бразилеца след неговото завръщане в октагона.

"Floating like a butterfly... sting like Cigano!"



An energized @Junior_Cigano is ready to get back to the belt. #UFCWichita pic.twitter.com/4XllXhi6QO